رجل رائع ورجل مخيب | برشلونة - ليجانيس

من هو أفضل وأسوأ لاعب في لقاء برشلونة وليجانيس بالدوري الإسباني؟

حقق برشلونة انتصارًا سهلًا على نظيره ليجانيس بثنائية نظيفة في إطار الجولة 29 من الدوري الإسباني بأول مباراة على "كامب نو" بعد استكمال المسابقة.

الأهداف جاءت عن طريق أنسو فاتي وليونيل ميسي، ولكن الأداء في المجمل كان باهتًا للغاية ولم يظهر الفريق بالصورة المنتظرة منه.

ونجح برشلونة في الوصول إلى النقطة 64 والابتعاد بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، إلا أنّ النادي الملكي لديه مباراة يوم الخميس مع فالنسيا.

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ونستعرض في التقرير الآتي أفضل وأسوأ لاعب في المباراة

رجل رائع - كليمون لونجليه

رغم أنّ ليجانيس لم يخلق الكثير من الفرص الخطيرة لكنّه في الشوط الأول كان أن يسجل هدفًا مبكرًا لولا تدخل كليمون لونجليه.

لونجليه كان الأكثر تميزًا في رباعي دفاع برشلونة، فسيرجي روبيرتو كان سيئًا على جميع المستويات وجيرارد بيكيه لم يكن منتبهًا جيدًا في أكثر من لقطة أما جونيور فيربو فلا يزال يحاول إثبات ذاته.

لونجليه لم ينقذ الكرة فقط من على خط المرمى، لكنّ تحركاته كانت جيدة وتمركز مناسبًا حتى أنّ أول تسديدة من برشلونة كانت برأسيته.

وبجانب لونجليه، قدّم أنسو فاتي مباراة جيدة أيضًا وصنع أول أهداف برشلونة في اللقاء وكان الأكثر محاولة وحركية بين ثلاثي الهجوم، ويكفي أنّه وصل للهدف الخامس في مسيرته مع برشلونة رغم صغر سنه.

رجل مخيب - أنطوان جريزمان

للمباراة الثانية على التوالي ظهر جريزمان بصورة باهتة للغاية وظهر وكأنّه تائه بلا وظائف ولا مهام حقيقية في الملعب، وربما نزول لويس سواريز وخروج فاتي جعلنا نرى مركز واضح للفرنسي.

ورغم ذلك، لم يقدم جريزمان المستوى المتوقع منه على الإطلاق ولم يتحرك على المرمى بصورة جيدة ولم يكن إيجابيًا بما يكفي.

لو أنّ هناك لاعبًا أسوأ من جريزمان فهو سيرجي روبيرتو الذي لم يظهر بأي صورة جيدة على الإطلاق منذ عودة النشاط الرياضي وكانت الجبهة اليمنى مقتولة هجوميًا وسيئة دفاعيًا بشكل واضح.

وربما كان هذا هو السبب وراء خروج روبيرتو المبكر في الشوط الثاني ونزول نيلسون سيميدو، فالأخير ظهر بصورة جيدة مع أول دقائق نزوله وصنع هدفًا لجريزمان ألغاه حكم الفيديو.