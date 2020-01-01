رجل رائع ورجل مخيب | إسبانيول وبرشلونة

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة إسبانيول وبرشلونة.

وقع فريق برشلونة اليوم في فخ التعادل أمام نظيره إسبانيول بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني على ملعب الأخير.

التعادل جاء بعد مباراة عصيبة للغاية تقدم فيها إسبانيول وقلب خلالها برشلونة النتيجة قبل أن يتعرض دي يونج للطرد ويتعادل أصحاب الأرض.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - لويس سواريز

النجم الأوروجوياني يستمر في تقديم المستويات الرائعة رفقة برشلونة خلال الأسابيع الأخيرة ويبدو أنه لم يتأثر بفترة الأعياد والإجازات على الإطلاق.

سواريز كان واحد من أفضل نجوم الفريقين في أرض الملعب وكان الوحيد الذي يحاول أثناء تأخر برشلونة في النتيجة وله كرة في القائم.

سجل سواريز بعد ذلك الهدف الأول وصنع الثاني ونجح في قلب النتيجة للنادي الكتالوني وكانت له كرة أخرى كادت لتحسم النتيجة لولا الحارس دييجو لوبيز.

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رجل مخيب - فرينكي دي يونج

ترشيحات رجل مخيب في صفوف برشلونة لمباراة اليوم كانت عديدة ما بين راكيتيتش الذي كان في أسوأ أحواله خلال الشوط الأول وأنطوان جريزمان الذي اختفى طوال اللقاء وحتى ليونيل ميسي الذي لا يظهر أي شيء من أقل مستوياته حتى.

لكن في النهاية حسم فرينكي دي يونج اللقب لنفسه بعدما تلقى بطاقتين صفراوتين في أقل من عشر دقائق وتسبب في إكمال فريقه للمباراة بعشر لاعبين.

دي يونج قدم مستويات طيبة خلال المباراة لكنها لن تشفع له للتخلص من لقب رجل مخيب بسبب ذلك الهدف الذي تلقاه برشلونة في نهاية المواجهة وتسبب في فقدان نقطتين.