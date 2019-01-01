رجل رائع _ رجل مخيب | يوفنتوس وميلان

تقييم جول للأفضل والأسوأ في القمة الإيطالية

استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مرة أخرى بفوز صعب على جاره الشمالي ميلان بهدف نظيف حمل توقيع باولو ديبالا، في اللقاء الختامي للجولة الثانية عشر لجنة كرة القدم.



رجل رائع | فويتشخ تشيزني _ يوفنتوس

صحيح باولو ديبالا هو عريس المباراة باعتباره صاحب هدف استعادة الصدارة لليوفي مرة أخرى، لكن بالنظر إلى رجل المباراة، فهو حتمًا الحارس البولندي تشيزني الذي ذاد عن مرماه ببسالة على مدار المباراة، بإنقاذ مرماه من هدفين على أقل تقدير، منهم هدف محقق بنسبة 100% في الشوط الأول.

ويمكن القول بأن حارس آرسنال السابق قدم واحدة من أفضل مبارياته مع البيانكونيري بوجه عام، ومن الواضح أن مستواه تطور بمنافسة الأسطورة جيجي بوفون، والدليل على ذلك، أنه لولا براعته وتصدياته المذهلة، لكان هم اليوفي في الشوط الثاني هو تعويض النتيجة وليس البحث عن هدف وحيد لقتل المباراة إكلينيكيًا.



رجل مخيب | فيديريكو بيرنارديسكي _ يوفنتوس

رغم أنه على الورق كان يشغل مركز صانع الألعاب، لكن على أرض الملعب، كان في واد ورونالدو وهيجواين في واد آخر طوال الشوط الأول، والسبب؟ احتفاظه بالكرة بشكل زائد عن الحد، والأسوأ من ذلك تمريراته الخاطئة التي استغلها ميلان في الهجمات المعاكسة.

أنفيلد هو أكثر ملعب قهر جوارديولا 👊🏟️



📊 4 هزائم لبيب في أنفيلد .. أكثر ملعب خسر عليه الإسباني طوال مسيرته التدريبية ✋ pic.twitter.com/MNu7jdgdnd — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

وإن كان هناك لاعب مسؤول عن اختفاء أنياب اليوفي الهجومية في الشوط الأول وحتى وقت خروجه، فهو بالتأكيد بيرنارديسكي، الذي تحسن الأداء كثيرًا بعد استبداله بالنشيط البرازيلي دوجلاس كوستا بعد أول ربع ساعة من الشوط الثاني.