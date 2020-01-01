رجل رائع – رجل مخيب | يوفنتوس وروما

تقييم الأفضل والأسوأ في قمة ربع نهائي كوبا إيطاليا

تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي لكوبا إيطاليا، بتغلبه على روما بنتيجة 3-1، في مباراة القمة التي جمعتهما على ملعب "يوفنتوس آرينا" في آخر ساعات الأربعاء.

رجل رائع | كريستيانو رونالدو _ يوفنتوس

بدا كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، أقرب ما يكون لنسخته التي كان عليها مع مانشستر يونايتد، بالوقوف على الكرة والمراوغات والانطلاق كالسهم من الجهة اليسرى، وشاهدنا كيف سجل هدفه الأول، بانطلاقة سريعة من جهته المفضلة، ومن ثم غالط الحارس بتسديدة صعبة بقدمه اليسرى.

بونوتشي: تراجع يوفنتوس أعاد روما في الشوط الثاني

ويحسب لصاروخ ماديرا أنه أكمل المباراة حتى الدقيقة 90، بنفس النسق، وكأنه في منتصف العشرينات وليس على بعد أيام من الاحتفال بعامه الـ35، غير أن تحركاته بدون كرة، ساعدت جونزالو هيجواين على إيجاد أكثر من فرصة محققة داخل مربع العمليات، لكنه رفض كل الهدايا، بما فيهم الضربة الرأسية التي ارتدت من العارضة.

أيضًا البرازيلي دوجلاس كوستا، كان من الممكن اختياره أفضل لاعب في المباراة، لكن ساري قتله كرويا بنقله إلى الرواق الأيسر، بعدما كان شعلة نشاط في الجهة اليمنى طيلة الـ45 دقيقة الأولى، بصناعة الهدفين الثاني والثالث.

رجل مخيب | أليسانرو فلورينزي _ روما

قدم المدافع الإيطالي مباراة متواضعة للغاية، إذ كان الثغرة الأكثر وضوحًا في دفاع الذئاب، بسهولة اختراق لاعبي يوفنتوس جهبته، ووضح ذلك في لقطة الهدف الأول، بترك كريستيانو يركض بكل هذه الأريحية، رغم فارق السن بينهما.

كذلك كولارف لم يكن جيدًا على المستوى الدفاعي، خصوصًا في الشوط الثاني، بنجاح كوادرادو في استغلال المساحة الكبيرة التي كان يتركها مدافع مانشستر سيتي السابق خلفه، بتقدمه الزائد إلى الأمام، حتى قلبي الدفاع مانشيني وسمولينج كانا في أسوأ حالاتهم على الإطلاق، ولولا تألق الحارس باو لوبيز في إنقاذ ما لا يقل عن 3 فرص محققة، لانتهى اللقاء بمهرجان أهداف، بسبب الهفوات الدفاعية الساذجة.