رجل رائع - رجل مخيب | وولفرهامبتون × تشيلسي

اختيارات جول لأفضل وأسوأ ظهور في مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

نجح تشيلسي في اكتساح مضيفه وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة استعاد فيها تشيلسي الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وفي هذه المباراة ظهر لاعبو تشيلسي بشكل مميز ونجحوا في استغلال جميع الفرص المتاحة من أجل التسجيل وتحقيق فوز هام على مستوى النقاط وهام معنويًا.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع – تامي أبراهام

نجح تامي أبراهام في تقديم مباراة رائعة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وواصل تألقه والذي بدأ منذ اعتماد لامبارد عليه في بداية الموسم وحتى الآن.

ونجح أبرهام في خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل من خلال تحركاته الذكية وتمريراته وعمله الفردي والجماعي رفقة لاعبي البلوز.

وحصل أبراهام على التقييم الكامل خلال هذه المباراة بعدما بات أصغر لاعب يسجل هاتريك لتشيلسي محطمًا رقم إيدين هازارد المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد.

رجل مخيب – فاييخو

نجم ريال مدريد والمنتقل حديثًا إلى وولفرهامبتون ظهر بشكل سيء رفقة دفاع فريقه الذي لم ينجح في التعامل مع الهجمات التي شنها لاعبو تشيلسي.

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وتسبب فاييحو بسبب ضعف التغطية وسوء التمركز في تسجيل أكثر من هدف من أهداف تشيلسي الخمسة بشكل مباشر.