الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج

رجل رائع – رجل مخيب | ولفرهامبتون × مانشستر يونايتد

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بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

 

فرض ولفرهامبتون نتيجة التعادل الإيجابي على مانشستر يونايتد، في مباراتهما معًا، التي جرت على ملعب "مولينو" في آخر ساعات الإثنين، وانتهت بهدف لمثله في ختام مواجهات الجولة الثانية للبريميرليج.


رجل رائع | روي باتريسيو – ولفرهامبتون

اختيارات المحررين

Rui Patricio Wolverhampton

ذاد عن مرماه ببسالة في الشوط الأول، بمنع مارسيال من هدفين على أقل تقدير في الشوط الأول، منهم كرة انفراد صريح قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وتبقى اللقطة الأهم التي جعلته رجل المباراة، لحظة تصديه لركلة الجزاء الصعبة التي سددها بول بوجبا والنتيجة 1-1، ليفرض نفسه على اختيارات الجميع، كونه اللاعب الأكثر تأثيرًا في النتيجة.


رجل مخيب | بول بوجبا – مانشستر يونايتد

Paul Pogba, Wolves vs Man Utd, 2019-20

ليس لأنه أضاع ركلة الجزاء الحاسمة، بل لأنه لم يقدم الإضافة المطلوبة منه في وسط الملعب، وكأنه يقول للجميع إن ذهنه لم يعد مع مانشستر يونايتد، وهذا تجلى في كسله في تحركاته في الثلث الأخير من الملعب، تشعر وكأنه يؤدي وظيفة مُجبر عليها لمدة 90 دقيقة.

وهناك مخيب آخر لم يشعر به أحد أثناء المباراة، وهو جيسي لينجارد، الذي لم يعطي مؤشرات لمكانه أو الدور المطلوب منه من قبل المدرب.

 

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