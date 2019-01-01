رجل رائع _ رجل مخيب | واتفورد وتشيلسي

تقييم جول للأفضل والأسوأ في موقعة "فيكارج روود"

حقق تشيلسي انتصارًا لا يقدر بثمن على حساب واتفورد بنتيجة 2-1 في موقعة "فيكارج روود"، ليبقى البلوز على بعد نقطتين من الوصيف مانشستر سيتي وثمانية عن المتصدر ليفربول.

رجل رائع | تامي آبراهام _ تشيلسي

ربما لولا هزيمة واتفورد، لوقع اختيارنا على الحارس بن فوستر كرجل للمباراة، بعد استبساله في الدفاع عن شباكه، بالتصدي لما لا يقل عن 4 أهداف محققة بنسبة 100%، بخلاف ما فعله في الوقت المحتسب بدل من الضائع بتقدمه إلى الأمام في الركلة الحرة الثابتة التي وجهها برأسه في المرمى لولا ردة فعل كيبا الرائعة.

سيداتي سادتي...رحّبوا معنا بهدّاف البريميرليج حتى الآن! 👑



يعشق الشباك بما في ذلك خارج ستامفورد بريدج 🥅#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/GVaT0CnenP — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 2, 2019

وبالنسبة لرجل المباراة، فهو اكتشاف فرانك لامبارد المهاجم اليافع تامي آبراهام، بفضل تأثيره الكبير في المباراة بتسجيل هدف التقدم بلمسة على طريقة رؤوس الحربة الكبار، بالإضافة لتمريرته الحاسمة لكريستيان بوليسيتش، التي أدرك بها الهدف الثاني، ليثبت أن سوبر فرانك على صواب بالاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية على حساب جيرو وباتشواي.

رجل مخيب | أندري جراي _ واتفورد

رغم أنه على الورق كان يلعب كمهاجم بجانب دولوفيو في الخط الأمامي، إلا أنه لم يكن له أي تأثير في الثلث الأخير من الملعب، حتى في وقت ضغط واتفورد على دفاع البلوز لم يشكل أدنى إزعاج لقلبي الدفاع، كذلك قلب الدفاع داوسون الذي كان مكلفًا بمراقبة آبراهام، لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الأول، ويعتبر من رجال المباراة المخيبين.