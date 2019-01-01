رجل رائع – رجل مخيب | نيجيريا × جنوب إفريقيا

تقييم جول

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

واصل المنتخب النيجيري رحلة البحث عن كأس أمم إفريقيا الرابعة في تاريخه، بإقصاء قاهر البلد المنظم منتخب جنوب إفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد انتهاء موقعة ملعب "القاهرة الدولي" بنتيجة 2-1، ليترشح منتخب النسور الخضر للدور نصف النهائي، جنبا إلى جنب مع المنتخب السنغالي، الذي ضمن أول بطاقات نصف النهائي بالتخلص من بنين بهدف نظيف.

والآن مع اختيارات الأفضل والأسوأ في المباراة

رجل رائع | سامويل شوكويزي

تفوق جناح فياريال على نفسه وعلى الجميع، بتقديم المعنى الحقيقي للسحر الكروي، وتجلى في غاراته المخيبة على دفاع البافانا بافانا كلما قرر شق طريقه نحو المرمى من الجهة اليمنى، وشاهدنا كيف تفنن في بعثرة المدافعين سواء بسرعة انطلاقه أو بالمراوغة في المساحات الضيقة.

هدف التأهل إلى المربع الذهبي 🇳🇬⚽️pic.twitter.com/qn1MpbcKxc — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

ولم يكتف اللاعب الذي عذب ريال مدريد في مباراة يناير الماضي، بإزعاج دفاع الأولاد، بل تكفل بنفسه بتسجيل الهدف الأول، الذي أعطى منتخبه أفضلية وثقة، قبل الدراما التي شهدها اللقاء في الدقائق الأخيرة، تحديدا بعد هدف تعادل جنوب إفريقيا ومن ثم هدف الفوز إيكونج في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.

رجل مخيب | رونوين ويليامس

رغم ظهور أكثر من لاعب بمستوى مخيب للآمال، خصوصًا من جانب المنتخب الجنوب إفريقي، قبل هدف التعديل، إلا أن ما فعله الحارس ويليامس في الثواني الأخيرة، جعله الرجل المخيب بدون منازع، بهفوة ساذجة قضى بها على أحلام بلاده في التواجد في النصف النهائي، أو على الأقل لعب نصف ساعة إضافية ودخول لعبة ركلات الجزاء.