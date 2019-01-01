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رجل رائع – رجل مخيب | نيجيريا × الكاميرون

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الأفضل والأسوأ في قمة دور الـ16 من الكان
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح المنتخب النيجيري، في التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

البداية كانت بهدف عن طريق أوديون إيجالو مهاجم النسور، قبل أن تعود الكاميرون بثنائية لستيفان باهوكين وكلينتون نجيه.

نيجيريا نجحت في قلب الطاولة بالشوط الثاني، بهدفين متتاليين لإيجالو وأليكس أيوبي، لتنتزع بطاقة التأهل بصعوبة.

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رجل رائع - أوديون إيجالو

Odion Ighalo - Nigeria

المهاجم النيجيري يستحق اللقب بكل جدارة، بعد المجهود المميز وإزعاجه المستمر لإزعاج الأسود طوال المباراة.

إيجالو نجح في تسجيل هدفين، وصنع الهدف الثالث لأيوبي، ليصبح الأكثر تأثيراً بين لاعبي الفريقين.

رجل مخيب - إيريك تشوبو موتينج

Moting

مستوى محبط جداً من مهاجم باريس سان جيرمان، حيث فشل في أداء مهامه باللعب خلف المهاجم.

اختفاء تام من موتينج وعدم استغلال للعديد من الكرات التي أتيحت له بأماكن خطيرة في الملعب.

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