سيري آ

رجل رائع - رجل مخيب | نابولي ويوفنتوس

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اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة نابولي ويوفنتوس..

سقط فريق يوفنتوس، في فخ الخسارة أمام مضيفه نابولي ، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وتعرض ماوريسيو ساري، المدير الفني للسيدة العجوز، للخسارة في أول عودة له إلى ملعب فريقه السابق نابولي، منذ رحيله عن تدريب البارتينوبي، في صيف 2018.

اختيارات المحررين

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

نابولي يحرم يوفنتوس من الابتعاد بالصدارة ويهزمه بهدفين

رجل رائع -  لورنزو إنسيني

Lorenzo Insigne

قدم إنسيني مباراة ممتازة أمام يوفنتوس، حيث سبب المشاكل لدفاعات البيانكونيري طوال اللقاء، كما توج مجهوده بهدف رائع ضمن انتصار نابولي على متصدر الدوري الإيطالي.

أفضلية إنسيني لا تمنع وجود لاعبين آخرين من نابولي يستحقون الإشادة مثل بيوتر زيلينسكي وخوسيه كاليخون.

رجل مخيب - ليوناردو بونوتشي

Leonardo Bonucci Juventus 2019-20

ظهر بونوتشي في المباراة بأداء باهت ولكنه لم يكن وحده بهذا المستوى بل غالبية لاعبي يوفنتوس الليلة.

شراكة بونوتشي مع دي ليخت كانت فاشلة بكل المقاييس للصمود أمام حركية وذكاء مهاجمي نابولي خلال اللقاء.

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