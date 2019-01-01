رجل رائع - رجل مخيب | مصر × الكونغو الديمقراطية

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة مصر والكونغة الديمقراطية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح منتخب مصر في تحقيق انتصاره الثاني في كأس الأمم الأفريقية وحسم التأهل رسميًا إلى دور الستة عشر من البطولة، وذلك بفوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

وسجل هدفي منتخب مصر قائد المنتخب أحمد المحمدي الهدف الأول، والملك محمد صلاح الهدف الثاني، في مباراة لم يكن أحدهما رجلها الأول.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع – محمود حسن تريزيجيه

لعب محمود حسن تريزيجيه مباراة كبيرة للمرة الثانية، فبعدما قاد منتخب مصر للانتصار على زيمبابوي في المباراة الأولى وسجل هدف المباراة الوحيد، ها هو يعود ليقدم شهادة ميلاد جديدة مع المنتخب.

وعلى الرغم من عدم تسجيله هدف، إلا أنه صنع الهدف الثاني الذي سجله محمد صلاح بطريقة رائعة، وذلك بعد استلامه الكرة من قبل وسط الملعب ومراوغة 3 لاعبين بطريقة رائعة ومن ثم إرسال التمريرة الحاسمة لمحمد صلاح.

ولم يتوقف عطاء تريزيجيه عند هذا الحد، حيث كان العنصر الأهم في منتخب مصر من حيث استلام الكرة ونقلها وبناء الهجمات وتحريك المنتخب من الخلف للأمام، وسحب مدافعي الكونغة وتفريغ المساحات لصلاح.

وبعد مباراة كبيرة، خرج محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الرابعة والثمانين ليحل محله علي غزال، وذلك من أجل تأمين دفاعات المنتخب المصري.

من هو أفضل لاعب في مباراة مصر 🇪🇬 والكونغو 🇨🇩 ؟ 🤔#إفريقيا_مع_جول

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

رجل مخيب – عبد الله السعيد

ربما حصل عبد الله السعيد على لقب الرجل المخيب بعد منافسة مع مروان محسن، حيث كان كلاهما خارج نطاق الخدمة طوال الفترة التي شاركا فيها، ولذلك كانا أول تبديلين في المباراة.

هدف صلاح في الكونغو يضعه ضمن عظماء التسجيل بتاريخ مصر

ولم يكن عبد الله السعيد في الموعد ولم يقدم الأداء المنتظر منه، ليترك علامة استفهام أخرى حول أدائه مع منتخب مصر على الرغم من أدائه المميز مع نادي بيراميدز خلال الأشهر الأخيرة في الدوري المصري.