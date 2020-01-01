رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

من هو أفضل وأسوأ لاعب في ديربي مانشستر؟

خسر مانشستر سيتي الديربي أمام الشياطين الحمر بهدف نظيف ليقرب ليفربول أكثر من حصد اللقب بعد غياب دام 30 عامًا.

الهدف الأول جاء عن طريق أنطوان مارسيال قبل أن يضيف سكوت مكتوميناي الثاني ولم يتمكن هجوم السيتزنز من قلب النتيجة.

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بهذه الخسارة، اتسع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي إلى 25 نقطة ولكنّ الأخير لديه لقاء مؤجل أمام أرسنال.

ونستعرض أفضل وأسوأ لاعب في ديربي مانشستر من اختيارات جول:

رجل رائع - آرون وان بيساكا

كعادته في المباريات الكبيرة قدّم وان بيساكا مستويات رائعة وكان سببًا في تحجيم خطورة السيتزنز من الجهة اليسرى التي ينشط فيها رحيم سترلينج.

بيساكا كسب أغلب الثنائيات الأرضية وكان متفوقًا بصورة واضحة على سترلينج وزيتشنكو حتى اضطر بيب جوارديولا لإشراك بينجامين ميندي.

ولم يكن بيساكا هو الأفضل فقط من جانب مانشستر يونايتد، بل ظهر عدد كبير من اللاعبين في مستو متميز وعلى رأسهم برونو فيرنانديس وكذلك صاحب هدف الشياطين الحمر أنطوان مارسيال.

رجل مخيب - رحيم سترلينج

لم يقدم سترلينج المستوى المتوقع منه خلال المباراة بل تفوق عليه بيساكا في كل الثنائيات تقريبًا وظهر عاجزًا دون أي حلول تذكر.

سترلينج لم يسدد سوى كرتين فقط واحدة في المرمى وواحدة خارجها كما لم يتمكن من الدخول كثيرًا لمنطقة الجزاء ومساعدة أجويرو ومن بعده جيسوس.

وحتى الثلاثة الذين خرجوا من المباراة وهم أجويرو وبيرناردو سيلفا وكذلك زيتشنكو لم يكونوا في الموعد.