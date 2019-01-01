رجل رائع _ رجل مخيب | مانشستر يونايتد وتوتنهام

تقييم جول للأفضل والأسوأ لقمة "أولد ترافورد"

أنهى مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه المحبطة بالنسبة لجماهيره، بالفوز على توتنهام بهدفين لهدف في قمة الأسبوع الخامس عشر للبريميرليج، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد".

رجل رائع | ماركوس راشفورد _ مانشستر يونايتد

راشفورد لم يكن رجل المباراة فقط، بل هو نجم الجولة عن جدارة، بتقديم واحدة من أفضل مبارياته، إن لم تكن الأفضل هذا الموسم، فمنذ الدقيقة الأولى، وهو يلعب بحدة وشراسة على مرمى توتنهام، وكأنها مباراة العمر بالنسبة له.

أرهق رباعي الدفاع بدون استثناء، بتحركات المخيفة سواء على الأطراف أو العمق، ودعك من أنه تكفل بتسجيل هدفي، فهو ظهر بنسخة أعادت إلى الأذهان ما كان يفعله كريسيانو رونالدو بنفس القميص في أوج لحظاته مع مانشستر يونايتد.

وشاهدنا كيف تفنن في التفوق على مدافعي السبيرس في المواجهات المباشرة بالمراوغة والتحكم في الكرة وبسرعته التي صنعت الفارق بالنسبة لسولشاير اليوم، ولو حالفه مزيد من التوفيق، لخرج من المباراة بأكثر من ثلاثة أهداف.

رجل مخيب | موسى سيسوكو _ توتنهام

خسر معركة الوسط أمام فريد والقلب الشجاع العائد من الإصابة مكتوميناي، ولم يساعد وينكس في نقل الكرة بسرعة من الوسط إلى الأمام، بل كان يهدر مجهود زملائه بالتمريرات الخاطئة في أماكن لا تحتمل أي مجال للخطأ.

وهذه الهفوات ساعدت اليونايتد على شن غارات معاكسة بالجملة على الحارس بابلو جازانيجا، الذي يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الهدف الأول، ولولا إجادته في التصدي لبعض الفرص المؤكدة، لوقع اختيارنا عليه ليكون الرجل المخيب.