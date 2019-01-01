رجل رائع .. رجل مخيب: مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

تقييم جول

بعثر مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة في القمة الختامية للجولة الأولى لموسم البريميرليج الجديد، التي استضافها ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم الأحد.

رجل رائع: ماركوس راشفورد .. مانشستر يونايتد

صحيح هناك أكثر من لاعب في صفوف اليونايتد ظهر بمستوى أكثر من رائع، مثل آرون بيساكا، الذي أثبت بشكل عملي أنه استحق هذه الضجة التي أثيرت حوله، ونفس الأمر بالنسبة لهاري ماجواير، لكن رجل المباراة الأول، يعتبر ماركوس راشفورد، باعتباره اللاعب الحاسم.

رقم قياسي لـ تشيلسي مع لامبارد لكنه ليس الذي انتظره بالتأكيد



هذه هي أكبر خسارة لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ufVBWdIWKd — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

راشفورد أراح الجميع منذ البداية، بالحصول على ركلة جزاء وتنفيذها بنجاح، ولم يكتف بذلك، بل عاد في توقيت مثالي آخر بتدمير معنويات لامبارد ورجاله بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في انفراد صريح، لذا يستحق أن يكون رجل المباراة.

رجل مخيب: كورت زوما .. تشيلسي

ارتكب المدافع الفرنسي أكثر من هفوة ساذجة كانت مؤثر في نتيجة المباراة، وكانت البداية بما فعله مع راشفورد في خطأ ركلة الجزاء، التي سجل منها اليونايتد هدف التقدم، في الوقت الذي كان فيه تشيلسي الطرف الأقرب للتسجيل، وبعدها واصل هداياه مع اليونايتد، مناصفة مع المخيب الآخر سيزار أثبليكويتا، باعتبارهما الحلقة الأضعف في تشكيلة لامبارد في هذه المباراة المأساوية على مستوى النتيجة.