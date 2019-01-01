رجل رائع – رجل مخيب| مانشستر يونايتد × تشيلسي

الأفضل والأسوأ في مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

حسم التعادل الإيجابي مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي التي استضافها ملعب أولدترافورد في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثين من البريميرليج، والتي انتهت بهدفٍ لكل فريق.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

ساري: أريد الاستمرار في تشيلسي والوقت سيطور الفريق

رجل رائع – سيزار أزبلكويتا

كعادته في السنوات الأخيرة، لعب أزبلكويتا دور الجوكر وأجاد في مركزه الأصلي كظهير أيمن، بعد لعبه كظهير أيسر من قبل في أكثر من مباراة.

قدم أزبلكويتا مستوى رائع دفاعيًا بالإضافة إلى نجاحه في تفادي الكثير من التمريرات المقطوعة، وهي المشكلة التي واجها البلوز في المباريات الأخيرة.

مردود أزبلكويتا البدني لم يتراجع أيضًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وظهر بتدخلاته القوية والتي منعت مانشستر يونايتد من قلب المباراة لصالحه.

رجل مخيب – ديفيد دي خيا

ارتكب الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا خطأ ساذجًا آخر قد يكون السبب الرئيسي في تبخر آمال الشياطين الحُمر في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج والتي تؤهل لدوري أبطال أوروبا.

أهدى دي خيا هدف التعادل للبلوز عن طريق ماركوس ألونسو، ليصبح رقميًا هو الموسم الأسوأ في مسيرته مع مانشستر يونايتد، حيث أنه استقبل 51 هدفًا في شباكه، كما أنه تسبب في استقبال ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات.