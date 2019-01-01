رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي × وست هام

تعرف على اختيارات جول لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة مانشستر سيتي ووست هام

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

افتتح حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجديد بانتصار عريض على وست هام يونايتد بخماسية نظيفة ليعتلي صدارة الترتيب بصورة مؤقتة.

المباراة شهدت تسجيل جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج 3 أهداف بجانب هدف من توقيع سيرجيو أجويرو.

كما ألغى الحكم مايك دين هدفًا لصالح جيسوس بعد العودة لتقنية الفيديو فيما أعاد تسديد ركلة الجزاء أيضًا بعد العودة إلى الفار.

وظهر أكثر من لاعب بصورة جيدة خلال اللقاء بينما لم يقدم العديد الصورة المتوقعة وتراجعوا بشكل كبير.

في التقرير الآتي نستعرض اللاعب المخيب والرائع من اختيارات جول:

رجل رائع - رحيم سترلينج

قدّم سترلينج مباراة جيدة للغاية وكان له دور كبير في فوز مانشستر سيتي في المباراة محرزًا هاترك.

كما صنع صاحب الـ 23 عامًا الهدف الملغي بداعي التسلل وكان تأثيره واضحًا بصورة كبيرة على نتيجة اللقاء.

ورغم تسجيله 3 أهداف لكنه لم يسدد سوى 4 مرات فقط على المرمى وهي نسبة دقة مرتفعة كما نجح أيضًا في التمرير بنسبة تصل إلى 78%.

سترلينج كان الأكثر حركية وقدّم مباراة رائعة بجوار الجزائري رياض محرز وكذلك جابرييل جيسوس.

رجل مخيب - عيسى دويوب

رغم ارتباط اسمه بأكثر من نادي خلال سوق الانتقالات الماضي ومن أبرزهم مانشستر يونايتد لكنّه قدّم مباراة سيئة للغاية.

الهدف الأول جاء بسبب سوء من التغطية له وفي الثاني فشل في متابعة الكرة وحتى الهدف الملغي ترك جيسوس حرًا.

ولم ينجح في استعادة الكرة سوى مرتين كما شتت الكرة مرة واحدة فقط وكان أحد الأسباب الرئيسية لاستقبال الأهداف الخمسة.