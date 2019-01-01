الدوري الإنجليزي الممتاز

رجل رائع _ رجل مخيب | مانشستر سيتي وساوثامبتون

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تقييم جول للأفضل والأسوأ في صدام السيتي والقديسين

تخلص مانشستر سيتي من ضيفه ساوثامبتون بشق الأنفس بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" لحساب الجولة الحادية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

رجل رائع | كايل ووكر _ مانشستر سيتي

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لا خلاف أبدًا على أن الحارس أليكس مكارثي ورباعي دفاع القديسين كانوا نجوم المباراة، أما رجلها الأول والأكثر تأثيرًا هو الظهير الأيمن لمانشستر سيتي كايل ووكر بفضل كرته العرضية الحاسمة التي أدرك منها سيرجيو أجويرو هدف التعادل في الشوط الأول.

ولم يكتف مدافع توتنهام السابق بالتمريرة الحاسمة، بل تكفل بنفسه بتسجيل هدف تأمين الثلاث نقاط والحفاظ على فارق الست نقاط مع ليفربول حتى إشعار آخر، وفعل ذلك قبل إطلاق صافرة النهاية بثلاث دقائق، لذا استحق الدولي الإنجليزي أن يكون رجل المباراة.

رجل مخيب | إديرسون مواريس _ مانشستر سيتي

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صحيح لم يتعرض للكثير من الاختبارات، بالكاد تعرض لاختبار أو اثنين، لكنه فشل في الاختبار الأسهل بتعامل غير مفهوم مع تسديدة أرمسترونج، ليضعها على طبق من فضة أمام جيمس وارد ليسجل هدف ساوثامبتون، الذي صعب المباراة على السيتي وجعلها تبدو بهذه الصعوبة، لولا لحظات إبداع زميليه أجويرو ووكر.

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