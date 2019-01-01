رجل رائع – رجل مخيب| مانشستر سيتي × ليستر سيتي

الأفضل والأسوأ في مباراة مانشستر وليستر سيتي في الجولة قبل الأخيرة في البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدفٍ دون رد، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من البريميرليج.

الفوز صعد بمانشستر سيتي إلى صدارة البريميرليج، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

وعن الأفضل والأسوأ في هذه المباراة.

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مدافع السيتزن وقائد الفريق هو رجل المباراة بلا منازع، حتى إذا تفوق عليه أي لاعب آخر في التقييم الفني في المباراة إلا أنه رجل المباراة دون منازع.

المدافع الدولي البلجيكي أحرز هدف المباراة الوحيد، وربما يكون هو الهدف الأغلى من ضمن 20 هدفًا له بقميص السيتزن، وهو الذي عاد بفريقه للصدارة وقربه من التتويج الرسمي بالبريميرليج.

المثير أن هدف كومباني هو الأول له من خارج منطقة الجزاء، وربما تكون هذه هي الليلة الأغلى له في مسيرته رغم فوزه بالبريميرليج من قبل أكثر من مرة وحصوله على برونزية كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده بلجيكا.

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لم يكن المهاجم الأرجنتيني في أفضل حالاته في مباراة اليوم، وظهر تائهًا أمام دفاع ليستر سيتي لولا فرصة خطيرة وحيدة أنقذها كاسبر شمايكل.

اللاعب صاحب الـ 31 عامًا أخفق هو وزميليه بالهجوم في هز شباك ليستر سيتي، وفشل في زيادة عدد أهدافه لمنافسة نجم ليفربول محمد صلاح على صدارة هدافي البريميرليج.