رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبر

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع الثاني للبريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في مباراة مثيرة، تعادل توتنهام هوتسبر مع مضيفه مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما في قمة منافسات الأسبوع الثاني للبريميرليج.

تقدم رحيم سترلينج في الدقيقة 20، وتعادل إريك لاميلا في الدقيقة 23، قبل أن يسترد سيرجيو أجويرو التقدم في الدقيقة 35، إلا أن هدف لوكاس مورا في الدقيقة 56 فرض التعادل على المباراة.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – كيفن دي بروين

عاد البلجيكي وبقوة ليطوي صفحة الموسم الماضي ويبدأ موسم جديد بتمريرتين حاسمتين ضد السبرز، وهو "الأسيست" الثالث له هذا الموسم في مباراتين.

دي بروين الذي لم يحالفه الحظ في التسجيل من تصويباته الأربعة، قدم 9 تمريرات مفتاحية بفارق 3 أضعاف عن أقرب ملاحقيه إلكاي جوندوجان.

رجل مخيب – إيدرسون

الحارس البرازيلي كان مخيباً في لقطة الهدف الأول للاميلا على وجه التحديد.

في عموم المباراة لم يأتِ على سيتي سوى 3 تسديدات، 2 منهم فقط على المرمى، وهما هدفي السبرز، إيدرسون لم يخرج بأي تصديات طوال المباراة.