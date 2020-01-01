رجل رائع × رجل مخيب | مانشستر سيتي × إيفرتون

تقييم جول للأفضل والأسوأ في قمة مانشستر سيتي وإيفرتون

تجاوز مانشستر سيتي ضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف في موقعة ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

رجل رائع | جابرييل جيسيوس _ مانشستر سيتي

قدم جابرييل واحدة من أفضل مبارياته مع مانشستر سيتي، بتحمل مسئولية الهجوم كما يريد بيب جوارديولا وربما أكثر عندما لا يكون الهداف التاريخي سيرجيو أجويرو غير متاح، وظهر ذلك في شراسته في الثلث الأخير من الملعب، وقسوته في المرور والتغلب على المدافعين.

أقل ما يُمكن قوله، أنه قدم نسخة حديثة للمهاجم رقم 9 العصري، بتواجده على مسافة قريبة من رياض محرز وفودين وأيضًا جوندوجان، بجانب تحركاته ووقوفه على الكرة والتصرف بها كما يحلو له، ولو حالفه التوفيق أكثر لخرج من المباراة بأكثر من ثلاثة أهداف هاتريك، بعد ارتطام الكرة في العارضة مرة وتألق بيكفورد معه في ضربة رأسية.

رجل مخيب | ميسون هولجيت _ إيفرتون

في حقيقة الأمر، من الصعب الاتفاق على رجل مخيب بعينه لهذه المباراة، لأن جُل اللاعبين طبقوا أفكار المدربين الاثنين، وكان واضحًا أنهم جميعًا بذلوا كل ما في طاقتهم، فقط التفاصيل البسيطة هي ما صنعت الفارق، وأكثر من ساهم في هذه التفاصيل المدافع هولجيت الذي كان مكلفًا بمواجهة رياض من الجهة اليمنى لمنعه من نثر إبداعه، لكن يبدو أن المهمة كانت ثقيلة عليه، خاصة بعد الظهور المميز لكانسيلو في الجهة اليمنى، ما جعل الجهة اليسرى لفريق التوفيز تبدو وكأنها الحلقة الأضعف في تشكيلة كارلو أنشيلوتي.