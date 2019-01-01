رجل رائع – رجل مخيب| ليفربول × وولفرهامبتون

الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول وولفرهامبتون

حقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار الجولة الختامية من البريميرليج.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

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رجل رائع – ساديو ماني

اللاعب الدولي السنغالي كان صاحب هدفي المباراة، ليمنح فريقه النقاط الثلاث رغم عدم جدواهم بسبب فوز السيتزن، ولكن الثنائية صعدت به إلى صدارة جدول تتويج فرق البريميرليج بالتساوي مع زميله محمد صلاح ولاعب آرسنال بيير إيمريك أوباميانج.

رجل مخيب – محمد صلاح

لم يستغل النجم الدولي المصري فرصة اللعب في الجولة الختامية عقب عودته من الإصابة لحسم صراع الهداف لصالحه، ولم يمثل أي خطورة واضحة على مرمى روي باتريسيو، ليتقاسم في صدارة هدافي البريميرليج بعد أن انفرد بها العام الماضي.

وسيتقاسم صلاح لقب الهداف برصيد 22 هدفًا مع ساديو ماني وأوباميانج، بعد أن أنهى الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا.