رجل رائع _ رجل مخيب | ليفربول ومانشستر سيتي

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي..

تمكن ليفربول من تحقيق انتصار غالٍ على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول هيمن على المباراة بالطول والعرض، وأحرز ثلاثية عبر نجومه فابينهو ومحمد صلاح وساديو ماني، ورغم هدف التقليص من بيرناردو سيلفا، لكن تمكنت كتيبة كلوب من كسب ثلاث نقاط مستحقة تمامًا من ملاحقه المباشر.

لنتعرف الآن سويًا على من هو الرجل الرائع والمخيب لهذه القمة الإنجليزية..

رجل رائع: محمد صلاح - ليفربول

قدم محمد صلاح مباراة أقل ما توصف بالرائعة، فكانت كل لمسة من الفرعون المصري للكرة تصنع خطورة واضحة على دفاعات السيتي.

تفوق مطلق من الدولي المصري على أنجلينو الظهير الأيسر للسيتي، وكذلك فيرناندينيو الذي كان قريبًا من الجبهة اليمنى، كلله بهدف بالرأس أقل ما يوصف بالرائع يجعله الرجل الأفضل على الإطلاق اليوم.

رجل مخيب: سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي

لم يقدم أجويرو أي من الأداء المعتاد منه اليوم، فعلى النقيض، كان نقطة ضعف واضحة بالنسبة لمانشستر سيتي، وبمجرد خروجه تحرر الجانب الهجومي وكان السيتي أقرب للتسجيل.

سوء الدولي الأرجنتيني اليوم يتلخص في تحركات سيئة جدًا كان بها هدفًا سهلًا من فيرجيل فان دايك، وكذلك تصرفات خاطئة بالكرة جعلت دفاع الليفر في نزهة خلال وجوده.

أجويرو ليس الرجل الوحيد السيئ اليوم، فلا يمكن أن يُنسى الأداء المتواضع جدًا من إلكاي جوندوجان، وكذلك فابينينو، لكن أجويرو كان الأكثر تأثيرًا بالسلب على كتيبة بيب جوارديولا.