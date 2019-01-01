رجل رائع _ رجل مخيب | ليفربول وتوتنهام

تقييم جول للأفضل والأسوأ في قمة "أنفيلد روود"



تجاوز ليفربول ضيفه اللندني الثقيل توتنهام بنتيجة 2-1 في القمة الختامية للأسبوع العاشر للبريميرليج، ليعيد الريدز فارق النقاط الست مع مطارده مانشستر سيتي حتى إشعار آخر.

رجل رائع | باولو جازانيجا_ توتنهام

صحيح حارس الفريق اللندني استقبل هدفين وفريقه لم يفز بالمباراة، لكن هذا لا يقلل أبدًا من عطائه خصوصًا في الشوط الأول، الذي تصدى خلاله لما لا يقل عن هدفين مؤكدين بنسبة 100%، منهم رأسية من فيرجيل فان دايك لا يتصدى لها إلا حارس من طينة جيجي بوفون ومانويل نوير والعظماء.

وتألق الحارس جازانيجا بهذه الطريقة، من شأنه أن يخلص السبيرس من صداع غياب الحارس الفرنسي هوجو لوريس، المحتمل ابتعاده لبداية العام الجديد بداعي الإصابة في الكتف، وهناك كذلك الظهير أندي روبرتسون، هو الآخر قدم مباراة استثنائية، ويُمكن اعتباره رجل المباراة.

رجل مخيب | كريستيان إريكسن .. توتنهام

Eriksen

ربما يكون قد أدى دوره الدفاعية بشكل مقبول، لكنه لم يقدم لتوتنهام الإضافة الحقيقية في الثلث الأخير من الملعب، ووضح ذلك في اللحظات التي تعرض خلالها الدفاع لضغط هائل، وكان مدرب العاصفة الساخنة يحاول قتل مضيفه بهجمة مرتدة، هنا اختفى دور إريكسن، رغم أنه على الورق، اللاعب الوحيد القادر على نقل الكرة بدقة من منتصف الملعب حتى الثلث الأخير من الملعب.