رجل رائع _ رجل مخيب | ليفربول وبرايتون

تقييم جول للأفضل والأسوأ في مواجهة ليفربول وبرايتون

تنفس يورجن كلوب الصعداء تخطي برايتون في موقعة "أنفيلد روود"، التي حسمها ليفربول بالفوز ضيفه بهدفين مقابل هدف، في واحدة من مباريات سبت الجولة الرابعة عشر للبريميرليج.

رجل رائع | فيرجيل فان دايك – ليفربول

قدم أفضل لاعب في أوروبا، أكثر من المهام المطلوبة منه، بحل لغز برايتون عن طريق الكرات الثابتة، بتسجيل هدفين من ركلتين ثابتتين، وهي طريقة يتسلح بها المدرب الألماني عندما لا يكون فريقه في يومه، وفي هذه المباراة، لم يقدم الريدز أفضل ما لديه، لكنه حقق الهدف المنشود –الثلاث نقاط-.

وكعادته، قام صخرة الدفاع بدوره الرئيسي، كصمام أمان للفريق بالتعامل بشكل جيد مع العرضيات وحوارات الفضاء، ولولا صموده وقتاله في الدقائق الأخيرة، لتمكن برايتون من تسجيل التعادل.

رجل مخيب | أليسون بكير _ ليفربول

على النقيض مما فعله فان دايك، قام الحارس البرازيلي أليسون بكير، في توريط فريقه بطرد مجاني، كان من الممكن أن يتفاداه لولا تسرعه في الخروج من مرماه.

وشاهدنا كيف تسبب خطأ أليسون في قلب المباراة رأسًا على عقب، بحصوله أولاً على بطاقة حمراء، ومن نفس الخطأ تمكن لويس دينك من تسجيل هدف تقليص الفارق قبل النهاية بـ12 دقيقة، ومن حسن حظه، أن انتفاضة الفريق الضيف مرت مرور الكرام، في لحظات ضغط ليفربول في وسط ملعبه.