رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول وإيفرتون

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مواجهة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد

حقق ليفربول انتصارًا عريضًا على حساب جاره اللدود إيفرتون حين تغلب عليه بنتيجة خمسة أهداف لهدفين، ليحسم ديربي الميرسيسايد لصالحه ويعقد من وضعيه التوفيز أكثر.

واستضاف ليفربول جاره إيفرتون على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة خاضها الريدز بحثًا عن مواصلة الانتصارات والابتعاد في صدارة البريميرليج وه ما تحثث له بالفعل

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع - ساديو ماني

قدم ساديو ماني مباراة كبيرة على كافة المستويات وكان أبرز لاعبي ليفربول خلال ديربي الميرسيسايد وأفضل لاعبي المباراة على الإطلاق في مشهد بطولي للغاية تكرر كثيرًا مع النجم السنغالي خلال عام 2019 في الموسم الماضي والموسم الحالي كذلك.

ونجح ماني في تسجيل هدف المباراة الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول بعدما ترجم كرة مرتدة مميزة بلمسة واحدة في مرمى إيفرتون.

وجاء ذلك الهدف بعدما صنع ماني هدفين بطريقة رائعة، حيث صنع الهدف الأول لديفوك أوريجي وصنع الثاني لشكوردان شاكيري وكلاهما أتى بعد تمريرات ذكية للغاية اخترقت دفاعات التوفيز.

ومع حفلة من المراوغات والتمريرات وكسب الثنائيات والتدخلات الناجحة، ومع تألق استمر طوال المباراة وكان عاملًا رئيسيًا في حسم ليفربول للنقاط الثلاثة، استحق ماني أن يكون رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب - جوردان بيكفورد

قدم بيكفورد مباراة متواضعة ولم يفلح في التصدي لأي من المحاولات الخطيرة التي استقبلها على مرماه سواء في شوط المباراة الأول أو الثاني.

ورغم أن إيفرتون لم يتلقِ سوى هدف واحد في الشوط الثاني، إلا أن المحاولات التي أضاعها الليفر في النصف الثاني من المباراة ضاعت بسبب رعونة لاعبيه لا بسبب بيكفورد.

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وبعد تلقيه 5 أهداف وعدم ظهوره في أي من الكرات الخطيرة، استحق الحارس الدولي الإنجليزي وحارس مرمى منتخب إنجلترا أن يكون رجل المباراة المخيب.