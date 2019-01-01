رجل رائع .. رجل مخيب: ليفربول ضد نوريتش سيتي

تقييم جول

افتتح ليفربول موسم البحث عن أول لقب بريميرليج منذ 30 عامًا، بالفوز على نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في سهرة "أنفيلد روود".



رجل رائع ... محمد صلاح: ليفربول

ظهر صلاح بالصورة التقليدية المعروفة عنه، كسلاح فتاك في خط هجوم ليفربول، وهذا ما ينتظره منه عشاق ناديه في كل مباراة، أن يخلخل دفاعات المنافسين ويمارس هوايته بزيارة الشباك، واليوم فعل ذلك بامتياز، بالحفاظ على عادته الصحية، بالتسجيل في افتتاح البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

ولم يكتف الفرعون بهدفه، بل صال وجال في دفاعات نوريتش، وتحركاته بالكرة وبدونها كانت تمثل مصدر رعب على مدافعي الفريق الصاعد حديثًا من "تشامبيون شيب"، فضلاً عن صناعته للهدف الثالث، بعرضية نموذجية لفان دايك من على خط الراية الركنية، ولو حالفه التوفيق أكثر، لخرج من المباراة بحصيلة تهديفية أكبر.

رجل مخيب .. جرانت هانلي: نوريتش سيتي

سقط المدافع الاسكتلندي في المحظور، بهفوة لا تغتفر في أول 7 دقائق، بتسجيل هدف بالنيران الصديقة في زميله تيم كرول، وهو الهدف الذي حطم معنويات لاعبيه، وشتت تركيزهم بعد البداية الموفقة، لفريق بدا منظمًا وكأنه متمرسًا على البريميرليج منذ سنوات، بضغطه الهائل على فريق كلوب من منتصف ملعبه.

شوط أول سعيد لعشاق ليفربول لم يعكر صفوه إلا هذا المشهد 🤦‍♂️ pic.twitter.com/J5VYgfIAL1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 9, 2019

ما يمكن قوله، أن فريق المدرب فاركي فعل كل شيء في كرة القدم، إلا التركيز في النواحي الدفاعية، وكان واضحًا وضوح الشمس أن نقطة ضعف الفريق في سهولة اختراق دفاعه من العمق.