رجل رائع - رجل مخيب | ليفانتي وريال مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة ليفانتي وريال مدريد

تلقى ريال مدريد خسارة مفاجئة في ميدان مضيفه ليفانتي بهدف مقابل لا شيء ليسقط إلى المركز الثاني ويخسر صدارة الليجا.

وكان برشلونة قد انتصر مساء اليوم على إيبار بخماسية نظيفة ليصعد إلى صدارة الليجا مؤقتًا، ثم يؤمن له ليفانتي الصدارة بتغلبه على ريال مدريد .

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وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع - أيتور فيرنانديز

قدم أيتور فيرنانديز حارس مرمى نادي ليفانتي مباراة قمة في الروعة وكان المفتاح الأول والأهم للنتيجة الإيجابية التي حققها فريقه.

وخلال الشوط الأول أبعد الحارس أكثر من كرة خطيرة عن مرمى فريقه، حيث تصدى للعديد من الانفرادات التي ذهب بها بنزيما وهازارد.

وقام فيرنانديز بـ 7 تصديات خلال المباراة استحق عليهم أن يكون رجل المباراة الرائع بلا منازع في سهرة السبت المميزة في الدوري الإسباني.

رجل مخيب – كريم بنزيما

قدم كريم بنزيما واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم مع ريال مدريد ومن أسوأ المباريات التي ظهر فيها في السنوات الأخيرة على الإطلاق.

ورغم أن بنزيما يعيش حالة جيدة الموسم الحالي إلا أنه اليوم قد عاد إلى دوامة العبث التي طالما حاوطت أداءه في العديد من المناسبات خلال السنوات الماضية.

وأضاع بنزيما العديد من الفرص التي كانت ستؤمن لريال مدريد انتصارًا هامًا، وعلى ذلك استحق لقب رجل المباراة المخيب عن الأداء السلبي الذي قدمه.

هازارد يغادر مواجهة ليفانتي مصابًا ومخاوف من غيابه عن الأبطال والكلاسيكو

واستمرت النتيجة على ما هي عليه حتى نهاية اللقاء والذي انتهى بسقوط مدريدي وصعود كتالوني لصدارة الدوري الإسباني.