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رجل رائع - رجل مخيب | ليفانتي × ريال مدريد

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اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة الميرينجي ضد ليفانتي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب ريال مدريد على ليفانتي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة عصيبة ومثيرة للجدل، شهدت ركلتي جزاء وحالتي طرد.

 

جاء ذلك بهدفي كريم بنزيما وجاريث بيل من ركلتي جزاء في الدقيقتين 43 و78، مقابل هدف روجر مارتي في الدقيقة 60.

اختيارات المحررين

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - كاسيميرو

Casemiro, Real Madrid

بصرف النظر تماماً عن ركلة الجزاء التي تحصل عليها وأتى منها الهدف الثاني، كان البرازيلي نقطة هامة في المباراة بـ5 تدخلات ناجحة من أصل 7 و3 اعتراضات للكرة، في وقت كان دفاع الميرينجي بحالة يرثى لها.

كان بنزيما أيضاً هو النقطة الأبرز في هجوم الريال كالعادة، فيما قدم روجر مارتي مهاجم ليفانتي مباراة مميزة للغاية بكرتين في العارضة.

رجل مخيب - ناتشو

Nacho Fernandez Betis Real Madrid La Liga 01132019

دفاع الريال كما أوضحنا كان بحالة سيئة بالفعل في المباراة، نال الرجل إنذاراً في الدقيقة 28 ليكلفه الغياب عن الكلاسيكو المقبل بتراكم الإنذارات..

 ولكنه لسبب ما قرر ضمان الأمر عملياً فتلقى البطاقة الحمراء وودع الملعب في الدقيقة 86.

 

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