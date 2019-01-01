رجل رائع - رجل مخيب | ليستر سيتي × مانشستر يونايتد

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في مواجهة الشياطين الحمر والثعالب.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات وإن كانت نتيجة ضئيلة، بفوز بهدف نظيف على حساب ليستر سيتي، على أرضية ملعب كينج باور ستيديوم.

فوز للشياطين الحمر يضغط على أرسنال الذي يواجه مانشستر سيتي بعد قليل، ويقربهم بشكل أكبر من صراع المركز الرابع، رغم فوز تشيلسي أمس بخماسية على حساب هيدرسفيلد.

ليحقق النرويجي، أولي جونار سولشار، الفوز في 9 مباريات من أصل 10 الأولى له على رأس يونايتد الفنية منذ خلافة جوزيه مورينيو.

بوجبا هو أول لاعب يساهم في 20 هدف لمانشستر يونايتد في الدوري ودوري الأبطال هذا الموسم..



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عاد إليكم من جديد! 😎 pic.twitter.com/XXiQxjaPBW — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في مواجهة الشياطين الحمر والثعالب.

رجل رائع – دافيد دي خيا

6 تصديات هي إجمالي ما قدم به الحارس الإسباني، والذي يواصل الحفاظ على نظافة شباك للمباراة الرابعة تحت قيادة سولشار.

التصدى للركلة الحرة من الجزائري رشيد غزال وكذلك تسديدة جيمي فاردي، قادت يونايتد للفوز خاصة أن أداء الفريق تراجع عقب الهدف الوحيد.

فوز يمتلك دي خيا منه 50% مثلما فعل أمام توتنهام وحافظ على تقدم فريقه وحصد الثلاث نقاط، وأعطى الثقة لزملائه في الخط الخلفي.

رجل مخيب – أليكسيس سانشيز

الجميع اعتقد أن التشيلي سيجد نفسه بشكل أكبر عقب هدفه في شباك أرسنال، لكنه فشل في ذلك، مقدمًا أداءً باهتًا هجومياً.

لم يصنع أي فرصة محققة للتسجيل ولم يهدد مرمى الثعالب بأي تسديدة، أكمل خلال 67 دقيقة 30 تمريرة بنسبة صحة وصلت إلى 76.7% وهي نسبة ضعيفة.

أما على مستوى استرجاع الكرات، فقطع الكرة من الخصم مرة واحدة، وفشل في تقديم أداء هجومي تكاملي مع راشفورد الذي اكتفى هو أيضًا بتسجيل هدف وحيد.