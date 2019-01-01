رجل رائع - رجل مخيب | لاتسيو ويوفنتوس

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة لاتسيو ويوفنتوس

نجح لاتسيو في إنهاء عقدة الـ 16 عامًا والفوز على يوفنتوس في ستاديو أولمبيكو لأول مرة منذ 2003، وذلك حين تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

وبهذا منح لاتسيو هدية لإنتر بأن جعله يستمر في صدارة الدوري الإيطالي رغم تعادله مساء أمس سلبيًا على أرضه أمام مضيفه روما.

رجل رائع - ميلينكوفيتش سافيتش

قدم سافيتش مباراة مميزة ونجح في تسجيل هدف الفوز للاتسيو، ولكنه لم يحصل على لقب رجل المباراة الرائع بسهولة، حيث كان هناك لويس ألبيرتو يقدم مباراة مثالية.

ولكن مع خروج ألبيرتو واستمرار سافيتش إلى نهاية المباراة حسم الأمور بفارق ضئيل، وليس بفضل هدفه فقط، بل وبتحركاته وتمريراته والثقل الذي أعطاه لوسط ميدان لاتسيو.

ونجح سافيتش في الخروج بمعدل تمريرات هو الأعلى ما بين لاعبي لاتسيو في الشق الهجومي، فضلًا عن تحول أغلب الكرات التي يلمسها إلى فرص خطيرة.

وبعدما كان مفتاح الفوز الأول لنسور العاصمة الإيطالية على السيدة العجوز في الأولمبيكو منذ 16 عامًا، استحق أن يكون سافيتش هو رجل المباراة الرائع عن جدارة.

رجل مخيب - ماتياس دي ليخت

على الرغم من أنه صحح أوضاعه وقدم أداء مميزًا في المباريات الأخيرة، إلا أن أخطاء ماتياس دي ليخت ونقاط ضعفه ما زالت تتكرر في بعض الأحيان.

في لقطة الهدف الأول أغفل دي ليخت مراقبة لويس فيليبي الذي ارتقى وسجل، وفي الهدف الثاني استلم سافيتش في ظهره دون مراقبة أو عناء وسجل بأريحية.

في لقطة ركلة الجزاء الضائعة كذلك لعبت الكرة في ظهره بنفس طريقة الكرة التي سجلها سافيتش، مما أجبر الحارس تشيزني على ارتكاب الخطأ قبل أن يتداركه بصد ركلة الجزاء.

وعن مجمل أخطائه في المباراة استحق دي ليخت أن يكون رجل المباراة المخيب خاصة وأن هذا الأمر يحدث بشكل متكرر في عدد من مباريات يوفنتوس التي تعثر فيها أو حتى تلك التي فاز بها بصعوبة.

لاعب يوفنتوس يعود لقائمة فريقه بعد غياب عامين

وبهذا ألحق لاتسيو الخسارة الأولى بالسيدة العجوز خلال الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، ليكتب انتصارًا تاريخيًا ويرتقي إلى المركز الرابع ويحافظ لإنتر على صدارة السيري آ.