رجل رائع - رجل مخيب | كوت ديفوار × الجزائر

الأفضل والأسوأ في قمة الجزائر وكوت ديفوار

نجح المنتخب الجزائري في التأهل للدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح..

هدف اللقاء الأول جاء عن طريق سفيان فيجولي في الدقيقة 20، بينما عادل جوناثان كودجا النتيجة في الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 1/1، ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وركلات ترجيحية، والتي رجحت كفة الجزائر.

رجل رائع - سفيان فيجولي

يستمر فيجولي في تقديم مستويات مميزة جداً في الكان، بنشاطه الملحوظ خاصة في الشوط الأول.

بغض النظر عن الهدف الرائع والهام لسفيان، إلا أنه صنع الفارق للجزائر بتحركاته في وسط الملعب وقيادته لمرحلة التحول الهجومي ببراعة.

رجل مخيب - بغداد بونجاح

البداية كانت جيدة لنجاح بعد إسهامه في الهدف الأول للجزائر لفيجولي، ولكن الأمور تغيرت تماماً في الشوط الثاني.

بونجاح أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة لضمان الفوز المبكر لبلاده، ليمنح الأفيال فرصة العودة وتسجيل التعادل.

فرصة أخرى سنحت لبغداد ولكنه أضاعها أيضاً ليستقر المدرب جمال بلماضي على تغييره بالدقيقة 78.