رجل رائع _ رجل مخيب | كريستال بالاس وليفربول

تقييم جول للأفضل والأسوأ

واصل ليفربول حملة البحث عن أول لقب بريميرليج بمسماه الجديد، بتخطي كريستال بالاس بشق الأنفس بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سيلهرست بارك"، لحساب الأسبوع الثالث عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

رجل رائع | ويلفريد زاها _ كريستال بالاس

بصرف النظر عن نتيجة المباراة، فما قدمه الدولي الإيفواري على أرض الملعب يستحق كل الإشادة والاحترام، ببث المعنى الحقيقي للذعر الكروي داخل ألكسندر أرنولد، باستعراض موهبته في المراوغة والانطلاق، وشاهدنا كيف كان قاسمًا مشتركًا في جُل الغارات التي شنها الفريق اللندني على مرمى الحارس أليسون بكير.

صحيح خرج من المباراة بهدف، لكن لو حالفه التوفيق أكثر، أو بالأحرى حافظ على تركيزه في اللمسة الأخيرة، لخرج بهاتريك أو هدف آخر على أقل تقدير، بعد الفرصة العجيبة التي أهدرها في الدقيقة 90، وأيضًا ساديو ماني، يستحق أن يكون رجل المباراة بالمناصفة مع ابن قارته، بفضل نشاطه وتأثيره الكبير في نتيجة المباراة.

رجل مخيب | جاري كاهيل _ كريستال بالاس

وضح فارق السرعة الهائل بينه وبين ساديو ماني، في التمريرات التي كان يرسلها تشامبرلين وفابينيو وهيندرسون في ظهر الدفاع، منها 3 أو 4 فرص، كادت تسفر عن أهداف من انفرادات، بخلاف الهدف الذي سجله أسد التيرانجا، وهي اللمحة التكتيكية التي لعب عليها كلوب لتعويض غياب صلاح، باستغلال فارق السرعة بين ماني وثنائي الدفاع، بتحويل التمريرات إلى العمق بدلاً من الأطراف.