رجل رائع – رجل مخيب | كريستال بالاس × مانشستر سيتي

الأفضل والأسوأ في فوز سيتي خارج ملعبه وعودته للانتصارات مرة أخرى

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

نجح فريق مانشستر سيتي في العودة مرة أخرى للانتصارات، بعد الفوز على كريستال بالاس 2/0 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ثنائية الضيوف أحرزها الثنائي جابريل خيسوس ودافيد سيلفا خلال الشوط الأول من عمر المباراة، ليقتنص سيتي 3 نقاط ثمينة خارج ملعبه.

رجل رائع - جابرييل خيسوس

ربما يتنافس البرازيلي مع رحيم سترلينج على لقب رجل المباراة، بفضل كل ما أسهمه الثنائي في فوز سيتي المستحق.

خيسوس نجح في افتتاح التسجيل للضيوف من كرة رأسية متقنة، سهلت الأمور كثيراً على بيب جوارديولا ورفاقه، ولا يعيبه طوال المباراة سوى الفرصة الضائعة التي رفض تمريرها لكيفن دي بروينه.

المهاجم البرازيلي كان مؤثراً بشكل كبير في معظم هجمات سيتي، بسقوطه لمنتصف الملعب ومساعدة سترلينج وبرناردو سيلفا على الاختراق من الأطراف.

رجل مخيب - ويلفريد زاها

الجناح الإيفواري واصل سلسلة مستوياته المتخبطة منذ بداية الموسم الحالي، بعد صيف طويل شهد رغبة واضحة في الرحيل.

زاها ظهر تائهاً بشكل كبير في الملعب، وعجز عن استغلال العديد من الكرات المرتدة السريعة لصالح بالاس، وكاد أن يتسبب في ركلة جزاء على فريقه بسبب رعونته في أداء الواجب الدفاعي.

المدرب روي هودسون كان يعول كثيراً عليه في معظم التحولات الهجومية، لكنه افتقد لأهم مميزاته في المراوغة وفتح المساحات لباقي اللاعبين.