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رجل رائع - رجل مخيب| قطر × اليابان

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اختيارات جول للأفضل والأسوأ في نهائي كأس آسيا..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق المنتخب القطري تتويجاً تاريخياً بلقب كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في تاريخ العنابي.

جاء ذلك بفوزه على منتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في نهائي البطولة، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - أكرم عفيف

Almoez Ali Akram Afif Japan vs Qatar AFC Asian Cup Final

اختيارات المحررين

بعيداً عن بطولة تاريخية قدمها اللاعب بالفعل، نجح عفيف في صناعة هدفي التقدم للمعز علي وعبد العزيز حاتم ليمنح بلاده التقدم بهدفين نظيفين.

وحين تعقدت الأمور وقلص المنتخب الياباني الفارق، أتت ركلة الجزاء في الدقيقة 83 لينبري لها عفيف ببراعة ويحسم التتويج.

رجل مخيب - مايا يوشيدا

2019_02_01_japan_yoshida

مدافع ساوثامبتون الإنجليزي البالغ من العمر 30 عاماً كان بطلاً للقطة الأسوأ في طريق بلاده المميز باتجاه اللقب.

جاء ذلك حين تسبب بركلة الجزاء التي سجل منها عفيف هدف قتل المباراة، حين كان اليابانيون أقرب للتعادل.

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