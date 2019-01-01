رجل رائع _ رجل مخيب | فنزويلا × الأرجنتين

ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع عدوه الأزلي البرازيلي في معركة تكسير العظام في الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا، بعد فوز التانجو على فنزويلا بثنائية نظيفة، في ثاني مواجهات الدور ربع النهائي، التي جرت على ملعب "ماراكانا" في آخر ساعات الجمعة.

والآن مع اختياراتGoal .. للأفضل والأسوأ في المباراة

لاوتارو مارتينيز – الأرجنتين

مهاجم الإنتر ليس الأفضل في الأرجنتين في هذه المباراة وحسب، بل الأفضل في منتخب بلاده منذ بداية البطولة، وما يفعله صاحب الـ21 عامًا في هذه البطولة، يذكرنا بتألق محمود حسن تريزيجية مع المنتخب المصري، كليهما يخطف الأضواء من البرغوث ليو ميسي وكبير الفراعنة محمد صلاح في أهم محفلين قاريين.

🔵⚪️ الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية نظيفة وتضرب موعدًا مع البرازيل في دور نصف نهائي كوبا أمريكا 2019



نحن على موعد مع مباراة مثيرة 🔥 pic.twitter.com/ydIwrk1YIE — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

كعادته فعل لاوتارو أهم ما يحتاجه المدرب سكالوني، وهو استغلال نصف فرصة من أول محاولة على المرمى، لأخذ الأسبقية واللعب بأريحية ودون توتر، وهو ما فعله اليوم، بهدفه السادس مع سكالوني، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في عهد المدرب الحالي، غير أنه لم يكتف بالهدف، وظل يهدم دفاعات فنزويلا بتحركاته ونشاطه في الثلث الأخير من الملعب، ولولا تعاطف القائم الأيمن مع الحارس والكر فارينيز، لخرج نجم المباراة بهدفين على أقل تقدير.

سيرخيو أجويرو - الأرجنتين

صحيح من السهل اختيار أكثر من لاعب مخيب في هذه المباراة، وربما كثيرون سيختارون البرغوث ليو ميسي كرجل "متخاذل" كالعادة عندما لا يترك بصمته في شباك خصومه، وهناك من يرى مهاجم فنزويلا سولومون روندون، كونه أهدر العديد من الفرص، وخسر كذلك الكثير من الكرات المشتركة، لكن بالنسبة للمخيب قولاً وفعلاً هو الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي بالغ في اللعب الفردي، بالإصرار إما على المراوغة أو التسديد من أي مكان وفي أي وضعية.

باستثناء التصويبة السهلة جدًا، التي ارتدت من يد الحارس المتواضع، لم يكن لهداف مانشستر سيتي الأسطوري أي حضور في الثلث الأخير من الملعب، كان في واد ولاوتارو وميسي في واد آخر، والسبب أنه فضل اللعب الفردي بحثا عن الهدف على اللعب الجماعي، وربما كان يتعين على المدرب سكالوني استبداله في وقت مبكر عن وقت استبداله بديبالا في آخر 5 دقائق.