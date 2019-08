رجل رائع - رجل مخيب | سيلتا فيجو × ريال مدريد

تغلب ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الأول لليجا.

سجل للملكي كريم بنزيما في الدقيقة 12 وتوني كروس في الدقيقة 61 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 80، فيما سجل لوسادا هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 91.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل زيدان المفضل قدم مباراة رائعة للغاية، حيث قدم تمريرتين مفتاحيتين أفضت إحداهما إلى هدف فاسكيز الثالث.

أيضاً كان بنزيما من سجل هدف البداية، ليكمل مباراته المميزة بدقة تمرير بلغت 95%، وبـ3 انتصارات هوائية من أصل 4 صراعات.

هي واقعة تاريخية، فهو الطرد المباشر الأول في مسيرة الكرواتي الذي لم يعرف عنه مثل ذلك.

مودريتش قام بتدخل كان يمكن تفاديه ضد دينيس سواريز، كلف فريقه اللعب منقوصاً والنتيجة 1-0، لحسن الحظ أجهز توني كروس على الموقف.

Luka Modrić has been shown a straight red card for the first time in his 16-year senior career.



Just the second time he's been sent off. 😩 pic.twitter.com/U3td858xxd