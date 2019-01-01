رجل رائع – رجل مخيب | سلافيا براج وبرشلونة

تقييم الأفضل وأسوأ في ليلة انتصار برشلونة الصعب

حقق برشلونة انتصارًا صعبًا خارج قواعده على حساب سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف في واحدة من مواجهات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

رجل رائع .. مارك تير شتيجن (برشلونة)

صحيح لم يخرج من المباراة بشباك نظيفة، لكن هذا لا يقلل من دوره الكبير في عودة البرسا بالثلاث نقاط، خاصة في الشوط الأول الذي تصدى خلاله لفرصتين محققتين بنسبة 100%، منهم فرصة أنقذها بردة فعل مذهلة من نيكولا ستانسيو سددها من على حدود منطقة الجزاء.

20 دقيقة كانت كافية لميتشي من أجل حسم الأمور أمام أياكس 🦇



هل حسم البلوز تأهلهم للدور المقبل بالفوز في أمستردام؟ 👏#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/un8zzkKmAv — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

ولولا تألق شتيجن بهذه الطريقة، لما انتهى الشوط الأول بتقدم البرسا بهدف ميسي، الذي قدم مباراة رائعة هو الآخر، خصوصا في الشوط الثاني، بعد تحرر الفريق التشيكي بفتح خطوطه الثلاثة، ولو حالفه الحظ قليلاً لخرج من المباراة بهدفين على أقل تقدير.

رجل مخيب .. بيتر أولاينكا (سلافيا براج)

لم يكتف المهاجم البلجيكي بإهدار الفرص السهلة في الشوط الأول، بل ذبح فريقه بهفوتين في لقطة هدف لويس سواريز، الأولى بتوقع خطأ لوصول الكرة لإبعادها، والثاني بتغيير مسارها بيده إلى شباك الحارس كوكي، وهو الخطأ الذي أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة.