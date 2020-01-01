رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد ومانشستر سيتي

من كان الأفضل والأسوأ في موقعة برنابيو

120 ثانية كانت كافية لصالح مانشستر سيتي لقلب الطاولة على ريال مدريد بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

مانشستر سيتي استطاع قلب النتيجة لصالحه بعد تقدم ريال مدريد بهدف ليعود بهدفين في دقيقتين، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

من كان الرجل الرائع في موقعة البرنابيو؟

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رجل رائع – كيفين دي بروينه



البلجيكي كيفين دي بروينه قدم أداء أكثر من رائع في المباراة واستطاع صناعة هدف التعادل وتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء.

دي بروينه كان الأخطر اليوم في الملعب واستطاع تمرير الكثير من التمريرات المفتاحية للاعب مانشستر سيتي أبرزها الكرات التي أضاعها رياض محرز في الشوط الثاني.

اللاعب نجح في المراوغة بشكل صحيح 3 مرات من أصل 4 محاولات ليكون هو الأفضل بكل تأكيد في المباراة.

الخسارة من مانشستر سيتي لا تجعلنا نخفي الأداء الرائع الذي قدمه الحارس بعد تصديه لأكثر من 4 أهداف محققة من لاعبي جوارديولا طوال المباراة، ولم يكن له دور في الهدف الذين سكنوا شباكه.

رجل مخيب – سيرجيو راموس

قائد ريال مدريد كان بكل تأكيد هو المخيب اليوم في الأداء بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ88 بعد عرقلة اللاعب خيسوس.

راموس تسبب أيضاً في الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد فشله في القيام بالتغطية بشكل سليم أمام خيسوس.

وسيغيب راموس عن مباراة الإياب يوم 17 وسيكلف ريال مدريد اللعب بالبديل ميليتاو الذي لا يشارك باستمرار.



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كارفخال أيضاَ كان سيئاً في المباراة وتسبب في ركلة الجزاء التي نجح دي بروينه من التسجيل منها وغياب دوره الهجومي اليوم.

يذكر أن ريال مدريد سيلعب مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي يوم 17 مارس في ملعب الاتحاد.