رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد وإيبار

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مباراة ريال مدريد وإيبار

حقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وخاض ريال مدريد المباراة الأولى له بعد أكثر من 3 شهور من توقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا الذي أفسد الموسم الكروي والكثير من الأشياء.

وكانت المباراة خاصة للمدير الفني زين الدين زيدان، الذي حقق الفوز في المباراة رقم 200 له على رأس القيادة الفنية لريال مدريد .

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وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة ريال مدريد وإيبار التي مرت بشكل مميز وفقًا لتعليقات الجماهير.

رجل رائع – توني كروس

قدم توني كروس مباراة كبيرة منذ بدايتها، حيث أنه لم ينتظر كثيرًا ليظهر أوراق اعتماد عودة منافسات كرة القدم في إسبانيا.

وتقدم كروس لصالح ريال مدريد بالهدف الأول بطريقة مميزة اعتاد التسجيل بها دائمًا، ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة الرابعة من زمن شوط المباراة الأول.

وواصل كروس تألقه فيما تبقى من عمر المباراة، حيث لم يقتصر تألقه خلال مواجهة اليوم على تسجيله للهدف المبكر فقط.

ووصلت دقة التمرير لدى متوسط الميدان الألماني إلى 87% وقام بـ 3 اعتراضات ناجحة ونفذ 3 ركلات ركنية شكلت خطورة على مرمى الخصم.

وعلى ذلك، ووفقًا لما قدمه طوال شوطي المباراة، استحق توني كروس أن يكون رجل المباراة الرائع خلال مواجهة اليوم.

رجل مخيب - جاريث بيل

رغم أنه نزل بديلًا ولم يلعب الكثير من الدقائق، إلا أنه كان خارج الخدمة تمامًا بالنسبة لكل الكرات التي وصلته في الشوط الثاني.

ولا يظهر أن بيل يحاول الظهور بشكل جيد من أجل إثبات نفسه ضد الانتقادات التي يتعرض لها من قبل جماهير الفريق الملكي.