رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

حسم ريال مدريد ديربي العاصمة لصالحه بتغلبه على غريمه وجاره اللدود أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته لليجا بفارق 6 نقاط مؤقتًا عن صاحب المركز الثاني برشلونة والذي سيواجه ليفانتي مساء الغد.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

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رجل رائع - فيدي فالفيردي

حصل الاكتشاف الأبرز في عالم كرة القدم مؤخرًا على جائزة رجل المباراة عن أدائه خلال ديربي مدريد، ونحن كذلك نمنحه إياها.

وعلى مستوى العمل البدني والمساعدة في التحولات والمساندة الهجومية والدفاعية قدم فيدي فالفيردي مباراة مثالية منذ بدايتها وحتى النهاية.

وبما أن ريال مدريد كان يعاني دائمًا من تلقي أهداف في الدقائق الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في حالة التقدم بفارق هدف، كان يحتاج إلى الحفاظ على التوازن.

وذلك الذي حدث بوجود فيدي فالفيردي الذي كان عنصر الضغط الأبرز في منظومة وسط ريال مدريد واستحق على ذلك أن يكون الرجل الرائع للمباراة.

رجل مخيب - فيرساليكو

قدم فيرساليكو مباراة مخيبة ولم يظهر بالشكل المطلوب، حيث كانت جبهته ثغرة بالنسبة لفريقه ومساحة سانحة للانطلاقات بالنسبة للاعبي ريال مدريد.

وجاء الهدف من انطلاقة وكرة عرضية مميزة من ميندي، ولكنها جاءت في غفلة غير مبررة من فيرساليكو الذي لم ينجح في التغطية بشكل جيد.

وتواصل الأداء المهتز من الظهير الأيمن للروخيبلانكوس أغلب أوقات المباراة ليستحق أن يكون الرجل المخيب للديربي الذي فك فيه ريال مدريد العقدة.

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يذكر أن ريال مدريد قد رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 49، في مقابل 43 نقطة لبرشلونة الذي تنتظره مواجهة غدًا أمام ليفانتي.