رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد × ليفانتي

من هو أفضل وأسوأ لاعب في لقاء ريال مدريد وليفانتي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

انتصر نادي ريال مدريد بثلاثية لهدفين على ليفانتي في لقاء الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

النادي الملكي قدّم شوط أول رائع للغاية ولكن تراجع بصورة كبيرة في الشوط الثاني وكاد أن يخسر نقاط المباراة.

وظهر أكثر من لاعب بصورة متميزة في المباراة وقدّم مستويات رائعة بينما خيّب عدد من اللاعبين الجمهور بتقديم صورة باهتة لا تعكس أبدًا صورة الملكي.

وفي التقرير الآتي نستعرض اختياراتنا لأفضل وأسوأ لاعب في اللقاء.

رجل رائع - كريم بنزيما

لم يكتف بنزيما بتسجيل بنزيما بتسجيل هدفين فقط ولكن كان أخطر لاعب في المباراة حتى لحظة خروجه بتسديد 4 كرات على المرمى منها واحدة ارتطمت بالقائم.

كما كان الفرنسي الأكثر ديناميكية وحركية بين الثلاثي الهجومي وساهم بتحركاته في فتح المساحات للوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

وأتم اللاعب مراوغتين ناجحتين من أصل 4 محاولات بجانب صناعته لفرصة خطيرة لم تتحول إلى هدف.

صاحب الـ 31 عامًا كان مؤثرًا أيضًا في الهدف الثالث بعد أن استلم الكرة وتعامل كمحطة بناء للهجمة وساهم في تحرر فينيسيوس وصناعته الهدف.

رجل مخيب - رافائيل فاران

دفاع ريال مدريد ككل عليه أكثر من علامة استفهام بسبب تراجع مستواه واستقبال هدفين في الشوط الثاني وارتكاب العديد من الأخطاء.

وكان الرباعي رافائيل فاران ومارسيلو وداني كارفاخال وكذلك سيرخيو راموس الأسوأ في اللقاء وبالأخص الفرنسي الذي سمح بالهدفين.

فينيسيوس هو الآخر كان سيئًا للغاية في اللمسة الأخيرة ولولا ذلك لانتهت المباراة بانتصار كبير للملكي.

ولا يزال البلانكوس يعاني من أزمات كبيرة على الشق الدفاعي، فاستقبل 6 أهداف في 4 مباريات فقط.