رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد × كلوب بروج

الأفضل والأسوأ في تعثر جديد لريال

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي 2/2، بالمواجهة التي جمعته بكلوب بروج البلجيكي، بالجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الهدف الأول لجينك جاء عن طريق إيمانويل دينيس في الدقيقة 9 قبل أن يضيف الثاني بنفسه مع نهاية الشوط الأول.

ريال حاول العودة بهدف برأسية للقائد سيرجيو راموس، قبل أن يحرز كاسميرو هدف التعادل ليخرج الفريق الإسباني بنقطة على ملعبه.

رجل رائع - بيرسي تاو

رغم نجاح زميله إيمانويل دينيس في تسجيل هدفي كلوب بروج، إلا أن الجنوب إفريقي كان أبرز لاعبي المباراة.

تاو صنع الهدف الأول بمجهود فردي رائع، كما أرهق الجبهة اليمنى لريال بفضل تحركاته الخطيرة.

رجل مخيب - تيبو كورتوا

مستوى كارثي كالمعتاد من البلجيكي، لتظهر العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية استمراره بالتشكيل الأساسي للمدرب زين الدين زيدان.

رعونة شديدة في الهدف الأول من كورتوا، حيث منح دينيس فرصة التسجيل رغم تعثره في الكرة ودخولها بشكل غريب للمرمى.

ويتحمل أيضاً البلجيكي مسؤولية الثاني، قبل أن يخرج بين الشوطين وسط أنباء حول تعرضه للإصابة.