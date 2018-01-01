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دوري أبطال أوروبا

رجل رائع - رجل مخيب| ريال مدريد × سسكا موسكو

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الأفضل والأسوأ في الهزيمة الكارثية لريال مدريد من سسكا موسكو

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

سقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة من سسكا موسكو على أرضه ووسط جماهيره، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الهدف الأول جاء عن طريق فيدور تشالوف، والثاني لجيورجي تشينيكوف، بينما أحرز أرنور سيجوردسون الثالث، ليكتب انتصاراً تاريخياً لفريقه.

رجل رائع - نيكولا فلاسيتش

ZSKA Moskau Nikola Vlasic 27112018

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أداء مميز جداً للجناح الكرواتي، الذي كان أحد أهم مصادر الخطورة لدى الضيوف الروس خلال المباراة..

فلاسيتش صنع الهدف الثالث، وأرقامه تبدو مبهرة سواء على الجانب الهجومي أو الدفاعي.

نجم سسكا موسكو قام بثلاث مراوغات ناجحة، وقطع الكرة أربع مرات، كما وصلت نسبة تمريره 91%.

رجل مخيب - مارسيلو

Marcelo Arnor Sigurdsson Real Madrid CSKA UCL 12122018

عاد المدافع البرازيلي مرة أخرى لصفوف ريال، ولكنه ظهر بمستوى مخيب لجماهير فريقه.

جبهة مارسيلو كانت مفتوحة على مصراعيها أمام لاعبي سسكا، ليصبح أحد أهم أسباب الخسارة الثقيلة.

مستوى اللاعب السيء دفع المدرب سانتياجو سولاري، لتبديله ودخول داني كرفخال بدلاً منه في الشوط الثاني.

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