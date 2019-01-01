النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد × جيرونا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من مواجهة ريال مدريد وجيرونا.
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

حقق جيرونا المفاجأة، وقلب الطاولة على ريال مدريد، ليعيده لأرض الواقع، بعدما استعاد الروح المفقودة بنتائج إيجابية في الأونة الأخيرة.

الفريق الكتالوني، ابتعد من مراكز الهبوط، وليحقق فوزًا ثانياً على ريال مدريد في تاريخه بالليجا الإسبانية.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من مواجهة ريال مدريد وجيرونا.

رجل رائع – كريسيتان بورتو

PORTU GIRONA RAYO VALLECANO LALIGA

مهاجم الفريق وصاحب هدف الفوز الرائع، تألق في قيادة هجوم جيرونا، رفقة ستواني، فسجل هدفًا مستغلاً تراجع أداء مارسيلو ليعاقبه.

اختيارات المحررين

وكان قد أهدر فرصة للتسجيل بكرة ارتدت من القائم، قبل أن يسجل هدف الفوز، كما صنع فرصتين محققتين للفوز في 84 دقيقة.

ووصلت نسبة صحة تمريراته إلى 87.5%، وحصل على خطأين، كما فاز في جميع الثنائيات مع لاعبي الملكي، لكن يعاب عليه فقدان الكرة 7 مرات لصالح لاعبي ريال مدريد.

رجل مخيب – سيرخيو راموس

Sergio Ramos, red card vs Girona

المؤمن لا يُلدغ من حجر مرتين، لكن المدافع الإسباني راموس، يعرف أنه سيلدغ ويواصل العمل بكل أريحية.

عمل من البداية على أن يحصل على بطاقة صفراء ليغيب عن مواجهة ليفانتي، ومن ثم التواجد في المباريات المهمة بدون أي هاجس من البطاقات الصفراء.

ليتعرض للطرد بعد الحصول على إنذارين، الأولى بضربة جزاء أتاحت الفرصة للضيوف للدخول في أجواء اللقاء، ثم بطاقة ثانية كلفت فريقه في وقتٍ قاتل استكمال اللقاء بعشر لاعبين.

صنع فرصة للتسجيل ووصلت نسبة التسجيل إلى 86.8% من 53 تمريرة، وارتكب 3 أخطاء، وفقد الاستحواذ في 7 مرات.

إغلاق