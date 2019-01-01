رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد × جيرونا

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من مواجهة ريال مدريد وجيرونا.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حقق جيرونا المفاجأة، وقلب الطاولة على ريال مدريد، ليعيده لأرض الواقع، بعدما استعاد الروح المفقودة بنتائج إيجابية في الأونة الأخيرة.

الفريق الكتالوني، ابتعد من مراكز الهبوط، وليحقق فوزًا ثانياً على ريال مدريد في تاريخه بالليجا الإسبانية.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من مواجهة ريال مدريد وجيرونا.

◀️ الفريق الأقل حصدًا للنقاط في 2019 يهزم الفريق الأكثر حصدًا للنقاط في 2019 !



💢 جيرونا يقلب الطاولة على ريال مدريد بثنائية مقابل هدف وحيد.



◀️ الميرينجي لم يحافظ على نظافة شباكة أمام نادي جيرونا في تاريخ مواجهات الفريقين في جميع المسابقات : 👇

👕 6 مباريات

⚽️ 10 أهداف pic.twitter.com/2lp6cnS7sO — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

رجل رائع – كريسيتان بورتو

مهاجم الفريق وصاحب هدف الفوز الرائع، تألق في قيادة هجوم جيرونا، رفقة ستواني، فسجل هدفًا مستغلاً تراجع أداء مارسيلو ليعاقبه.

وكان قد أهدر فرصة للتسجيل بكرة ارتدت من القائم، قبل أن يسجل هدف الفوز، كما صنع فرصتين محققتين للفوز في 84 دقيقة.

ووصلت نسبة صحة تمريراته إلى 87.5%، وحصل على خطأين، كما فاز في جميع الثنائيات مع لاعبي الملكي، لكن يعاب عليه فقدان الكرة 7 مرات لصالح لاعبي ريال مدريد.

جيرونا هو الفريق الوحيد الذي جمع نقاطًا في سنتياجو برنابيو (فاز) وكامب نو (تعادل) في الليجا هذا الموسم.. احذروا مفاجآت الصغار! 😉 pic.twitter.com/jRVq6Q7A2R — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

رجل مخيب – سيرخيو راموس

المؤمن لا يُلدغ من حجر مرتين، لكن المدافع الإسباني راموس، يعرف أنه سيلدغ ويواصل العمل بكل أريحية.

عمل من البداية على أن يحصل على بطاقة صفراء ليغيب عن مواجهة ليفانتي، ومن ثم التواجد في المباريات المهمة بدون أي هاجس من البطاقات الصفراء.

ليتعرض للطرد بعد الحصول على إنذارين، الأولى بضربة جزاء أتاحت الفرصة للضيوف للدخول في أجواء اللقاء، ثم بطاقة ثانية كلفت فريقه في وقتٍ قاتل استكمال اللقاء بعشر لاعبين.

*حينما يتسع الفارق بينك وبين المتصدر إلى 9 نقاط* pic.twitter.com/Q7NuQDRmS8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

صنع فرصة للتسجيل ووصلت نسبة التسجيل إلى 86.8% من 53 تمريرة، وارتكب 3 أخطاء، وفقد الاستحواذ في 7 مرات.