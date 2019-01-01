رجل رائع _ رجل مخيب | روما وميلان

تقييم جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع التاسع لجنة كرة القدم

حقق روما أغلى ثلاث نقاط منذ بداية الموسم، بالفوز على ضيفه ميلان بهدفين لهدف في ختام مواجهات الجولة التاسعة للسيري آ.

رجل رائع | نيكولو زانيولو _ روما

أثبت الشاب الإيطالي مرة أخرى، أنه يمتلك كل المقاومات اللازمة ليكون من أبرز نجوم جنة كرة القدم في المستقبل، بأسلوبه الجريء ومساهمته في ظهور الثلث الأخير من الملعب وكأنه غير منقوص بهذا الكم الهائل من اللاعبين، وشاهدنا كيف أزعج عمق ميلان طوال الشوط الأول، باختراقاته وتصويباته، التي تألق دوناروما في إبعاد واحدة منها بردة فعل مذهلة.

الفنان نور الدين أمرابط يبدع ويمتع 😍#الهلال_ _الدوريpic.twitter.com/rurz2l2n3M — موقع قول السعودي (@GoalSA) October 27, 2019

وترجم زانيولو تفوقه وتألقه طوال المباراة، بتسجيل هدف تأمين الثلاث نقاط، بتسديدة عبقرية خدع فيها دوناروما الذي قفز في زاوية والكرة ذهبت في الزاوية الأخرى.

رجل مخيب | دافيد كالابريا – ميلان

لا شك أبدًا أن دفاع ميلان والفريق بأكمله يعيش لحظات مأساوية وللنسيان، لكن البديل دافيد كالابريا، جاء من على مقاعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني بإشراكه على حساب أندري كونتي، ليقتل اللاعبين إكلينيكيًا بهفوة ساذجة في التمرير على حدود منطقة الجزاء انتهت بعد ذلك بالهدف الذي تسبب في عودة الفريق إلى "سان سيرو" بلا نقاط.