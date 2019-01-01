رجل رائع - رجل مخيب | دورتموند وإنتر

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة دورتموند وإنتر

قلب بوروسيا دورتموند الطاولة على إنتر وحقق انتصارًا بثلاثة أهداف لهدفين ليقترب خطوة أخرى من التأهل إلى دور الستو عشر ويجدد معاناة إنتر الأوروبية.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للنيراتزوري، لكي يسجل في المباراة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في مباراته الرابعة، وسجل فيتسينو الهدف الثاني لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم إنتر بهدفين.

وفي الشوط الثاني، نجح أشرف حكيمي في تقليص الفارق عند الدقيقة السادسة والخمسين، قبل أن يدرك يوليان براندت التعادل بعدها بدقائق قليلة، ثم يسجل نجم المباراة حكيمي الهدف الثالث لدورتموند بعد عمل هجومي رائع.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع - أشرف حكيمي

قدم النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي مباراة استثنائية فعل فيها كل شيء وكان فيها مفتاح الفوز بالنسبة لبوروسيا دورتموند الذي كان بعيدًا عن احتمالات الفوز حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل حكيمي هدفين وكان أفضل لاعبي الفريق على الإطلاق من خلال التحرك وصناعة اللعب والتألق الهجومي والدفاعي على الجبهة اليمنى التي صنع فيها ثنائية خطيرة مع سانشو.

واستغل حكيمي تواضع الظهير الأيسر للنيراتزوري كرستيانو بيراجي وفعل كل شيء هناك ليضطر أنطونيو كونتي لنقل كاندريفا إلى الجانب الأيسر واستبدال بيراجي بلازارو.

وعلى ذلك استحق صاحب الفضل في انتصاري دورتموند في البطولة ومسجل الأهداف الأربعة التي أعطت الفريق 6 نقاط من أصل 7 حققها لقب رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب - كرستيانو بيراجي

كان تواضع الظهير الأيسر للنيراتزوري كرستيانو بيراجي أحد أهم مفاتيح الفوز بالنسبة لبوروسيا دورتموند الذي قلب الطاولة على إنتر بشكل مفاجئ في شوط المباراة الثاني.

ولعب كل من حكيمي وسانشو مباراة مميزة نظرًا للمساحات التي يتركها بيراجي خلفه ولضعفه في الثنائيات وعدم قدرته على مراقبة أي من اللاعبين على هذه الجبهة.

وبهذا استحق حكيمي أن يكون الرجل المخيب لهذه المواجهة التي قد تحرم إنتر من بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال وتمنحها لدورتموند.

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وبذلك الفوز رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى النقطة رقم 7 خلف المتصدر برشلونة بنقطة واحدة، ويقترب إنتر من توديع البطولة بـ 4 نقاط فقط في المركز الثالث.