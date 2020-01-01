الدوري الإسباني

رجل رائع _ رجل مخيب | خيتافي وريال مدريد

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تقييم جول للأفضل والأسوأ في ديربي مدريد المصغر

تجاوز ريال مدريد شقيقه الأصغر خيتافي بثلاثية نظيفة في أولى مباريات اللوس بلانكوس في العام الجديد، ليخطف صدارة الليجا بشكل مؤقت بفارق نقطة عن برشلونة قبل مباراة ديربي كاتالونيا ضد إسبانيول في سهرة اليوم.

رجل رائع | تيبو كورتوا _ ريال مدريد

Thibaut Courtois Real Madrid 2019-20

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من المرات القليلة التي يصعب فيها الاختلاف على رجل المباراة، بعد مساهمة تيبو كورتوا في خروج فريقه بهدف نظيف في الشوط الأول، بتألق لا يُصدق، وصل لحد التصدي لثلاث فرص بثلاثة أهداف محققة 100%.

كانت البداية بردة فعله المذهلة لتسديدة ماورو أرامباري القوية من على خط منطقة الجزاء، والأغرب تصديه لتسديدة فيصل فجر في آخر دقائق الشوط الأول، ورأسية ليانردو كابيرا في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ولو اهتزت شباكه في واحدة من هذه الفرص، لما سُئل عن واحدة منها، ما يعكس تأثيره الكبير لخروج الريال متقدما بهدف معنوي من واحد من أسوأ أشواط الفريق في الآونة الأخيرة، وبطبيعة الحال، لولا هذا التألق لما خرج الميرينجي بالثلاث نقاط.

رجل مخيب | جاريث بيل _ ريال مدريد

Gareth Bale Barcelona Real Madrid 18122019

صحيح الحارس سوريا لم يكن موفقًا في لقطة الهدف الأول، لكنه أنقذ مرماه من فرص أخرى، لكن اللغز الحقيقي يبقى جاريث بيل، بالمستوى الباهت الذي ظهر عليه طوال المباراة، رغم إبقاء زيدان عليه حتى الدقيقة 90.

والغريب، أن النجم الويلزي أهدر على نفسه وعلى الفريق فرصة للخروج بنصف دستة أهداف، بتفننه في إهدار الفرصة السهلة تلو الأخرى، خاصة في الشوط الثاني، وبدرجة أقل منه فينيسيوس جونيور، الذي شاركه في إهدار الفرص السهلة.

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