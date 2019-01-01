رجل رائع - رجل مخيب | خيتافي × برشلونة

تعرف على خيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مواجهة خيتافي وبرشلونة في الجولة السابعة من الليجا.

حقق فريق برشلونة اليوم الفوز على نظيره خيتافي بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

الفوز الذي حققه برشلونة هو الثاني على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم خارج الأرض بعدما تعثر في كل مواجهاته خارج كامب نو.

إليكم في الأسطر المقبلة خيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - تير شتيجن

ربما لم يكن الألماني على نفس المستوى من التصديات التي قدمها خلال الأسابيع القليلة الماضية إلا أنه قدم مباراة جيدة وكان سببًا من أسباب الفوز.

شتيجن تلقى تسديدة واحدة طوال الـ ٩٠ دقيقة وتصدى لها لكن تواجده هنا ليس بسبب هذا التصدي بل بسبب التصرف الرائع في كرة الهدف الأول لسواريز.

الألماني أنهى هجمة خطرة لخيتافي في وقت صعب من المباراة وفي نفس الوقت صنع الهدف الأول الذي سجله لويس سواريز بعدما أوصل الكرة له منفردًا بحارس مرمى خيتافي، كما خرج بشباك نظيفة للمرة الأولى هذا الموسم واستحق أخيرًا التواجد في هذا المكان عن مجمل تصدياته في الأسابيع الأخيرة.

رجل مخيب - ديفيد سوريا

حارس مرمى فريق خيتافي لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة التي أقيمت على ملعبه ووسط جماهيره عصر اليوم السبت.

سوريا لم يتلقى الكثير من التسديدات بالرغم من ذلك تلقت شباكه هدفين منهم هدف بخطأ كامل منه وآخر شارك فيه بسوء تقدير وتأخر كبير.

في الهدف الأول تأخر خروج سوريا من مرماه في الوقت الذي كان فيه نظيره الألماني على الطرف الآخر من الملعب يمنحه درسًا في كيفية تمركز حارس المرمى العصري.

وبكرة الهدف الثاني وفي كرة ساذجة للغاية فشل في التصدي لتسديدة ضعيفة للغاية من كارليس بيريز وارتدت من يده ثم عاد فيربو ليضعها في المرمى بسهولة.

ليس هذا فحسب، استمرت كوارث سوريا حتى الدقائق الأخيرة من المباراة وكرر الأخطاء وكاد يتسبب في هدفين آخرين على الأقل لبرشلونة.

