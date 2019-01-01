رجل رائع _ رجل مخيب | تونس × نيجيريا

تقييم جول

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

توج المنتخب النيجيري بالميدالية البرونزية في بطولة أمم إفريقيا، بعد تغلبه على خصمه التونسي بهدف نظيف في مباراة تحديد المركز الثالث التي جرت على ملعب "السلام" مساء اليوم الأربعاء.

رجل رائع | بيتر إيتوبي - نيجيريا

بذل لاعب وسط ستوك سيتي مجهودًا كبيرًا في وسط الملعب، بضغط لا يُصدق على فرجاني ساسي، لمنعه من الاستلام بأريحية في منتصف ملعب النسور الخضراء، ولم يكتف بذلك، بل قام بدوره الهجومي على أكمل وجه، بتمريرات دقيقة جدًا للجناحين الطائرين أحمد موسى وشوكويزي، بالذات في الهجمات المعاكسة، التي لم تُستغل على أكمل وجه.

الأخطاء الدفاعية تواصل ضربها للمنتخب التونسي



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أيضًا مهاجم النصر، أبلى بلاءًا حسنًا بغارات في الجانب الأيسر، أجبرت دراجر على البقاء في منتصف ملعبه، لكن بوجه عام، لم يقدم لاعب بعينه المستوى الخيالي، نظرًا لمستوى المباراة بوجه عام، كانت أقل من متوسطة.

رجل مخيب | معز بن شريفية- تونس

صحيح الحارس التونسي ذاد عن مرماه ببسالة في الشوط الثاني، بالتصدي لفرصتين واحدة منهما مكانها الشبكة، لكن هذا لا يمنع، أنه المسؤول الأول عن الخسارة، بهفوته الغريبة في الدقيقة الأولى، التي أهدت إيجالو الكرة على طبق من فضة أمام الشباك، ليسجل هدف المباراة الوحيد.