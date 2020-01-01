رجل رائع - رجل مخيب: توتنهام ولايبزيج

تعرف على الأفضل والأسوأ في مباراى توتنهام ولايبزيج

خطف فريق لايبزيج الألماني فوز هام على توتنهام الإنجليزي من قلب ملعب "وايت هارت لين" معقل السبيرز، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف.

لايبزيج الذي يخوض مباراة إقصائية في دوري أبطال أوروبا لأول مرة نجح في خطف فوز هام للغاية في ذهاب دور الـ16، بقيادة المهاجم الألماني تيمو فيرنر، الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء، لينجح أبناء المدرب الشاب ناجلسمان في الفوز بالمباراة.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والرجل المخيب في هذه المباراة.

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رجل رائع: هوجو لوريس – توتنهام الإنجليزي

سيكون من الظلم ألا يتم حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي هوجو لوريس، الذي بالرغم من خسارة فريقه إلا أن الحارس منع فريق لايبزيج من الخروج بالمباراة بنتيجة كبيرة والفوز بأكثر من هدف، وتصدى لأكثر من 4 انفرادات بالمرمى.

ويجب علينا أن لا نغفل دور اللاعب باتريك شيك الذي أضاع أكثر من كرة أمام الحارس المتألق هوجو لوريس، ولولا تصديات لوريس لكان تشيك خرج على الأقل بهدفين في هذه المباراة.

رجل مخيب: بن ديفيس- توتنهام الإنجليزي

من السهل أن يتم اختيار الرجل المخيب اليوم لفريق توتنهام وهو المدافع الويلزي بن ديفيس الذي أضاع فريقه بعرقلة اللاعب لايمر بتهور شديد ليسجل لايبزيج هدف الفوز.

أيضاً الإنجليزي ديلي آلي كان سيئاً للغاية اليوم على أرض الملعب ولم يقدم الكثير من الخطورة على مرمى لايبزيج، قبل أن يخرج في الشوط الثاني غاضباً بشدة.